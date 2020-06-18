Malatya Büyükşehir‘in eğitim programına başvurularda son günler

Bölgesinde tarımın lokomotifi konumunda olan Malatya’da ürün kalitesinin artmasına yönelik eğitim programı düzenleniyor. Malatya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda düzenlenecek eğitim programına, başvuru şartları uyan bütün çiftçiler katılabilecek.

Ürün kalitesi ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği eğitim programında, çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme, bitkisel üretim çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi ile arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi, paketlenmesi konularında eğitim programı düzenlenecek. Eğitim programında başarılı olan çiftçiler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun destek ve teşvik programlarından kolayca faydalanabilecekler. 23 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan başvurular, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Tarımsal Projeler Şube Müdürlüğüne yapılacak.

Eğitim programından faydalanmak isteyen çiftçilerden istenilen bilgi ve belgeler şunlar: 18-65 yaş aralığında ve sabıka kaydı olmaması, SGK, BAĞKUR ve vergi borcu bulunmamalı, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasının olması. En az 3 yıllık arı birliği kaydı ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması, Yapılacak bitkisel üretim ve arıcılık alet ekipmanlarının yerleşeceği alana ait lisanslı harita bürolarından alınacak aplikasyon krokisi, takyidatlı tapu kayıt belgesi, arazi üst kullanım belgesi veya proje hazırlık ve onay süreci göz önüne alınarak 7 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi. Proje bütçesi için öngörülen ve öngörülemeyen harcamaların toplamı kadar teminatı resmi olarak belgelemelidir”

