YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’ da evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor

Malatya’ da evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 22.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti Malatya Gençlik kolları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlere Türk Bayrağı dağıtıldı.Korona virüsü salgını dolayısıyla tüm vatandaşların evlerinde kaldığı bu günlerde yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti Malatya Gençlik kolları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlere Türk Bayrağı dağıtıldı.
Korona virüsü salgını dolayısıyla tüm vatandaşların evlerinde kaldığı bu günlerde yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de akşam saat 21.00’da gerçekleştirilecek olan İstiklal Marşı okuma etkinliği dolayısıyla evlere Türk Bayrağı dağıtıldı. Bayrak dağıtım töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, “Gençlik kolları başkanımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümünü coşku ve sevinç içinde kutlanması noktasında içinde yaşadığımız buruk acının bir nebzede olsa giderilme noktasında böyle bir çalışma yapıldı. Böyle bir düşünce noktasında olan gençlerimize güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Biliyoruz ki geleceğimizin ve istikbalimizin teminatı siz gençlersiniz. 23 Nisan 1920 günü Türk tarihinin önemli bir noktasıdır. 23 Nisan 1920 de Ankara’da TBMM meclis açılmıştır, ve ilk meclis 96 üyede oluşmuştur Meclis başkanı en yaşlı sıfatı ile Sinop Milletvekilli şerif beydir, daha sonra Gazi Mustafa Kemal meclis başkanı olmuş ve 4 yıl sürecek olan milli kurtuluş savaşını bu gazi meclis başarı ile yönetmiş ve zaferle sonuçlandırmıştır” dedi. Törene katılın Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise böyle bir programı düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek,” Bu organizasyonda gençlik kollarımız hemşehrilerimizle gençlerimizde buluşacak onlara birer birer evlerinde ziyaret ederek, bayraklarını takvim edecekler. 23 Nisan akşamı milli bayramımız da milli günümüzde İnşallah evlerimizde bal kollarımızda bayraklarla süslü yürek 23 Nisanı kutlayacağız. Bu sene böyle oldu seneye coşkuyla hep beraber ve toplu şekilde bu bayramınızı kutlayalım" diye konuştu.
Ak Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın’ın yaptığı teşekkür konuşmasın ardında bayrak dağıtımı yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Kırkağaç’a Cansuyu olacaklar

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

Kızılcahamam’da eski telsiz direği kaldırıldı

"Peygamberler Şehri"nde mukabele geleneği TV'lerden sürdürülecek

"Peygamberler Şehri"nde mukabele geleneği TV'lerden sürdürülecek

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

Malatya Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:16
Yatsı
20:40

Malatya Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Begüm Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Gazetecilerden kan bağışına destek

Gazetecilerden kan bağışına destek

65 yaş üstü yalnız yaşayanlara ücretsiz yemek

65 yaş üstü yalnız yaşayanlara ücretsiz yemek

Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Malatya’da silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.