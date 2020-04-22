Malatya’ da evler Türk Bayraklarıyla donatılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti Malatya Gençlik kolları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlere Türk Bayrağı dağıtıldı.

Korona virüsü salgını dolayısıyla tüm vatandaşların evlerinde kaldığı bu günlerde yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için de akşam saat 21.00’da gerçekleştirilecek olan İstiklal Marşı okuma etkinliği dolayısıyla evlere Türk Bayrağı dağıtıldı. Bayrak dağıtım töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşların bayramlarını kutlayarak, “Gençlik kolları başkanımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümünü coşku ve sevinç içinde kutlanması noktasında içinde yaşadığımız buruk acının bir nebzede olsa giderilme noktasında böyle bir çalışma yapıldı. Böyle bir düşünce noktasında olan gençlerimize güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzun göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Biliyoruz ki geleceğimizin ve istikbalimizin teminatı siz gençlersiniz. 23 Nisan 1920 günü Türk tarihinin önemli bir noktasıdır. 23 Nisan 1920 de Ankara’da TBMM meclis açılmıştır, ve ilk meclis 96 üyede oluşmuştur Meclis başkanı en yaşlı sıfatı ile Sinop Milletvekilli şerif beydir, daha sonra Gazi Mustafa Kemal meclis başkanı olmuş ve 4 yıl sürecek olan milli kurtuluş savaşını bu gazi meclis başarı ile yönetmiş ve zaferle sonuçlandırmıştır” dedi. Törene katılın Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise böyle bir programı düzenlediği için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek,” Bu organizasyonda gençlik kollarımız hemşehrilerimizle gençlerimizde buluşacak onlara birer birer evlerinde ziyaret ederek, bayraklarını takvim edecekler. 23 Nisan akşamı milli bayramımız da milli günümüzde İnşallah evlerimizde bal kollarımızda bayraklarla süslü yürek 23 Nisanı kutlayacağız. Bu sene böyle oldu seneye coşkuyla hep beraber ve toplu şekilde bu bayramınızı kutlayalım" diye konuştu.

Ak Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın’ın yaptığı teşekkür konuşmasın ardında bayrak dağıtımı yapıldı.

