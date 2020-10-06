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Malatya eski Milletvekili Çaparoğlu vefat etti

MALATYA HABERLERİ  | 06.10.2020 17:34 | Son Güncelleme

TBMM 18.

Malatya eski Milletvekili Çaparoğlu vefat etti

TBMM 18. Dönem Malatya Milletvekili Mehmet Bülent Çaparoğlu vefat etti.
Mehmet Bülent Çaparoğlu 1953 yılında Malatya Darende İlçesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olan Mehmet Bülent Çaparoğlu, İnşaat Mühendisi olarak hayata atıldı. Serbest ticaretle ilgilenen Mehmet Bülent Çaparoğlu, 18. Dönem ANAP Malatya Milletvekili olarak görev aldı. Bu arada, Malatya’nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, taziye mesajı yayımladı.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, mesajında, “Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim, 18. Dönem Malatya Milletvekili İlçemizin değeri Mehmet Bülent Çaparoğlu’na Allah’tan rahmet ailesine ve Kuluncaklı hemşehrilerime baş sağlığı diliyorum. Millet iradesi yönünde örnek çaba göstermiş bir siyasetçiydi. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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