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Malatya iş dünyası için ’Nefes’ kredisi başladı

MALATYA HABERLERİ  | 28.04.2020 16:38 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) KOBİ finansman projesi olan ’Nefes Kredisi’ kapsamında başvuruların başladığını açıkladı.MTSO’da bir bankanın Şube Müdürleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Başka Sadıkoğlu, her zaman olduğu gibi milletinin ve memleketinin yanında hareket ettiklerini belirterek, "Bu süre zarfında meclis üyelerimizle, komitelerimizle, üyelerimizle sürekli iletişim halindeyiz.

Malatya iş dünyası için ’Nefes’ kredisi başladı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) KOBİ finansman projesi olan ’Nefes Kredisi’ kapsamında başvuruların başladığını açıkladı.
MTSO’da bir bankanın Şube Müdürleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Başka Sadıkoğlu, her zaman olduğu gibi milletinin ve memleketinin yanında hareket ettiklerini belirterek, "Bu süre zarfında meclis üyelerimizle, komitelerimizle, üyelerimizle sürekli iletişim halindeyiz. sektörlerimizi takip ediyoruz, önlem ve önerileri geliştiriyoruz. İş dünyamızın, bu sıkıntılı süreci mümkün olan en az hasarla atlatabilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile birlikte mücadele süreçlerine aktif katkı sağlayarak üyelerimizin istek ve taleplerini anında yetkililerle paylaşıyoruz" dedi.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sonucunda ekonomik anlamda ortaya çıkacak kriz ortamının önüne geçilebilmesi için birçok destek paketlerinin açıklandığını belirten Sadıkoğlu, "Üyelerimizin açıklanan destek paketlerinden en üst seviyede faydalanabilmesi için gerek sosyal medyadan gerek basın yoluyla gerekse SMS ve mail yoluyla sürekli üyelerimize bilgilendirmeler yapıyoruz. Girişimlerimiz, önerilerimiz sürüyor. Ticari ve ekonomik hayatı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Son olarak TOBB yönetiminde aldıkları karar ile birlikte ’Nefes kredisi’ projesinin hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "MTSO üyelerinin pandeminin başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını, özellikle cirosu küçük işletmelerimizin finans bulmakta zorluk yaşadığını yakinen takip ediyorduk. Üyelerimize bu zor süreçte destek olmak, çarklarını döndürebilmelerini sağlamak için yapmış olduğumuz protokol sonucunda bugünden itibaren işletmelerimiz nefes kredisinden faydalanabilecekler" şeklinde konuştu.
Nefes kredisi ile ilgili bilgiler de veren Sadıkoğlu, üyelerin odalarından alacakları üye belgeleri ile banka şubesine giderek başvuru yapmaları gerektiğini dile getirdi. Kullandırılacak kredinin yıllık faizinin yüzde 7.5 oranında olduğunu belirten Sadıkoğlu, "Belirlenen kredinin 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacaktır. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredinin yüzde 80’i kredi garanti fonu (KGF) destekli olacak. Protokol imzalanan bankalar KGF’ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf komisyon talep etmeyecektir. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor. Nefes kredisinin hayata geçmesinde büyük emeği bulunan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ayrıca şahsım yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkürlerimi sunuyor tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Malatya iş dünyası için ’Nefes’ kredisi başladı

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