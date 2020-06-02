Malatya kayısısı kalitesiyle sevindirecek

ORHAN YOLDAŞ - Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu sezon yüksek kalitede ürün bekleniyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip olan ve "dünya kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Bu dönemde 253 milyon 500 bin dolar karşılığı 99 bin 666 ton kuru kayısı yurt dışına satıldı.

Kentte üreticiler yeni hasat sezonuna hazırlık yaparken, bu sezon ürünün kalite ve kalibresinin yüksek olması bekleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente üreticilerin hasat dönemine girecek olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Yeni hasat döneminin üreticiler açısından kazançlı olacağını bildiren Özcan, şöyle konuştu:

"Kalitesi ve kalibresi çok yüksek bir hasat dönemi yaşayacağız. Geçen yıllara göre çok daha kaliteli bir ürün görünüyor. Bu, iklimin kayısının arzu ettiği şekilde ilerlemesinden kaynaklanıyor. Doğal afetlerden zarar görmeden yaklaşık bir aylık süreyi atlatırsak çok daha iyi olacak. Şu ana kadar doludan ciddi bir zarar görmedik. Bazı bölgelerde doludan lokal hasar var ama şu ana kadar kötü bir tablo yok."