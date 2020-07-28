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Malatya kayısısına Kayseri’den rakip çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

Türkiye’de meşhur olan Malatya kayısısına, Kayseri’den rakip çıktı.

Malatya kayısısına Kayseri’den rakip çıktı

Türkiye’de meşhur olan Malatya kayısısına, Kayseri’den rakip çıktı. Kaysı üreticisi ve esnaf Ahmet Atay, "Türkiye de Malatya’nın adı çıktı ama Yeşilhisar kendisini bir türlü Türkiye’ye tanıtamadı. Kayseri’nin kayısı aroması ve tadı daha iyi" dedi.
Yeşilhisar’da yetişen kayısıların renk ve aroma bakımından çok farklı olduğu söyleyen 56 yaşındaki Atay "Kayısı konusunda Türkiye de Malatya’nın adı çıktı ama Yeşilhisar kendisini bir türlü Türkiye’ye tanıtamadı. Tanıtabilseydi burada ki kayısının aromasının ve tadının daha iyi olduğu görülecektir" diye konuştu.
Renk bakımından ve aroma bakımından Yeşilhisar’da yetişen kayısıların çok farklı olduğunu, vatandaşların da büyük beğenisini kazandığını ifade eden Atay, "Türkiye’de yetişen bütün kayısı çeşitlerinin hepsi burada yetişiyor. ama en meşhur olan kayısımız şekerparedir, gül kurusunu sadece güneşte kurutarak yaparız.
Yeşilhisarımızın kayısıları meşhur, bu sene merkezimizde biraz sıkıntı oldu ama köylerimizin kayısıları çok güzel. Sarı ığdır, beyaz ığdır, şekerpare, reçele, pestile ve yemeye çok güzel kayısı çeşitlerimiz var. Malatya’nın kayısısı mı bizim kayısımız mı desek tabiki de bizim Yeşilhisarımızın kayısı daha iyi. Biz burada güneşte çok güzel kurutuyoruz onlar biraz fırınlıyolar kurutma şekilleri değişik. Gül kurusu yaparız, hoşaflık yaparız bizim kayısımız Malatya’nın kayısısından daha güzel olur" iddiasında bulundu.
hem üretici hem de esnaf olan 43 yaşındaki Şükrü Bülbül "Yeşilhisarımız’ın kayısısı Malatya’nın kayısısından daha kaliteli. Malatya’nın reklamını zamanında iyi yapmışlar bizim reklamımız yapılmadığı için tanınmadı. Ben Türkiye genelinde kayısı ile uğraştım, bizim Yeşilhisar’ın havasından, suyundan ve insanından kaynaklanan tadı aroması 10 numaradır. Ben Malatya’yı da gördüm, Iğdır’ı da gördüm, Mut’u da gördüm görmediğimiz yer kalmadı. Bizde 15 - 20 çeşit kayısımız var özellikle ığdır cinsi kayısımız ve şeker paremiz var, bizim şekerparemiz çok farklıdır, aroması çok farklıdır. 4 tane yiyen 5.’yi yiyemez şeker paremizden. Tamamen doğal ve organik ama bu sene biraz sıkıntımız oldu soğuk aldığı için ama azda olsa verim aldık" diye konuştu.

Malatya kayısısına Kayseri’den rakip çıktı

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