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Malatya medikal malzeme satışlarına sıkı takip

MALATYA HABERLERİ  | 28.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile birlikte halk sağlığını tehdit eden kaçak dezenfektan üretimine karşı sıkı tedbirler alınırken, Malatya’da yapılan denetimlerde 151 litre dezenfektan ele geçirildi.

Malatya medikal malzeme satışlarına sıkı takip

Korona virüs salgını ile birlikte halk sağlığını tehdit eden kaçak dezenfektan üretimine karşı sıkı tedbirler alınırken, Malatya’da yapılan denetimlerde 151 litre dezenfektan ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca fahiş fiyat uygulayan işyerlerine de ceza kesildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte medikal ürün satan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Vergi, Sağlık, Ticaret Memurları ile Battalgazi Belediye personellerinin de katıldığı denetimlerde İzzetiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramalarda üretim izni olmayan bir firmaya ait 86 adet 1 litrelik el dezenfektanı ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca ürünlerde fahiş fiyat uygulandığı de tespit edildi. Denetimler kapsamında Yeni Hamam Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan denetimlerde de yine üretim izni olmayan firmaya ait 65 adet 1 litrelik el dezenfektanına ele geçirildi. Ayrıca bin 250 adet faturasız tıbbi maskeye de el koyan ekipler her iki işyerine hakkında idari işlem başlattı.

Malatya medikal malzeme satışlarına sıkı takip

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