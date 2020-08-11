Malatya Millet Bahçesi Ekim’de hizmete açılacak

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi hizmet binasının yan kısmında yapım çalışmaları devam eden ve Ekim ayında tamamlanması planlanan Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Millet Bahçeleri o şehrin yansımalarıdır. İnşallah Malatya’mızın yansımasını da bu alanda oluşturacağız” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte 43 bin metrekarelik alanda yapım çalışması devam eden Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları inceledi. Millet Bahçesi’nin inşaat alanını gezen Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kısa süre içinde çalışmaların sona ereceği bilgisini alan Başkan Güder, “Millet Bahçeleri o şehrin yansımalarıdır. İnşallah Malatya’mızda da Malatya’mızın yansımasını bu alanda oluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Çalışmayı 10’uncu ayın sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgiler veren İnşaat Şantiye Şefi Mehmet Göçer, “Toplamda yaklaşık 43 dönüm arazi üzerine kurulu olacak olan Millet Bahçemizde, 209 araçlık kapalı otopark, bir millet kıraathanemiz ve millet kıraathanemizde kafeteryamız olacak. Bir tane yansıtma ve oyun havuzumuz var. Ayriyeten bir koşu parkuru ve yürüyüş parkurları yer alacak. Toplamda 22 bin 100 metrekareye yakın bir yeşil alan oluşturacağız. 12.ayın sonunda süremiz doluyor ama biz bu tarihi bakanımızın talimatları doğrultusunda öne çekmeye çalışacağız. Muhtemelen 10.ayın sonu gibi teslim etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.