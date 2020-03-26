Malatya Sümer Park yenileniyor

Malatya kent merkezinde bulunan Sümer Parkta değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi şirketleri ve personeli tarafından yeniden düzenleme çalışmaları yapılan Sümer Park, engelliler için de düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da yenileme çalışmalarını sık sık yerinde inceliyor. Sümer Parkta yapılan yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Başkan Gürkan, Malatya’da yeşil dokunun artırılması için çeşitli proje çalışmaları yaptıklarını, var olan yeşil dokuyu da koruyup, daha yaşanabilir mekanlar haline getirebilmek için yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Sümer Parkın iki bölümden oluştuğunu belirten Başkan Gürkan, “Sümer parkın batı yakasını yani 2. kısmın düzenlemesini yapıyoruz. Bu çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlanacak, parkın bu alanı daha çok kullanılmayan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyordu. İnsanlarımıza açılması, yürüyüş yolları, serbest alan ve açık sportif faaliyet alanları, oturma, dinlenme yerleri ile güzel bir park olacak. Bu yenileme çalışmalarını yaparken de engelli vatandaşlarımızı unutmadık. Engellilerimize uygun yürüyüş yolları, yine onların spor yapabilecekleri fitness aletleri ve oyun gruplarının montajını da parkımız içine yapacağız” dedi.

Parktaki düzenlemeleri Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla yaptığına dikkat çeken Başkan Gürkan, “Sadece kendi personellerimiz ve şirketlerimiz tarafından bu çalışmalar yürütülüyor. 36 dönümlük alan yeni bir hüviyete kavuşacak. Parkımız çok yakın zamanda yeni yüzüyle hemşehrilerimize hizmet verecek” şeklinde konuştu.



