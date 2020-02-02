Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu:

Baruş, ağır hasarlı olduğu için yıkılan binalardakilere gerekli yardımları yaptıklarını ifade etti.

Depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Baruş, Elazığ'daki deprem nedeniyle Malatya'daki bazı binalarda hasar oluştuğunu belirterek, ön hasar tespit çalışmalarına ilk günden itibaren başlandığını aktardı.

Baruş ve beraberindekiler daha sonra Yeşilyurt ilçesindeki Tecde, Şentepe ve Molla Kasım mahallelerine geçti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Battagazi ilçesine bağlı Yaygın, Seküler, Tokluca mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ olan depremden etkilenenler için bugüne kadar yaklaşık 3 milyon lira yardımda bulunduklarını bildirdi.

Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde evleri yıkılan ve eşyaları göçük altında kalanlara hem eşya hem de kira yardımı yaptıklarını vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon lira yardımda bulunduk. Ön hasar tespit çalışmalarından sonra kesin hasar tespit çalışmalarına başladık. Bugün itibarıyla Doğanyol ve Pütürge'de kesin hasar tespit çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Kent merkezinde oturan hemşehrilerimize kira yardımlarını en kısa sürede ulaştıracağız. Evlerle ilgili tespitler yapılıyor. AFAD'a yapılan başvurulardan listeler üzerinde gerekli incelemelerin ardından ev sahiplerine 11 bin lira, kiracılara ise 5 bin lira yardım yapılacak. Ayrıca gidecek hiçbir yeri olmayan, kira yardımı almak istemeyip konteyner kentte kalmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını da alıyoruz. Konteyner kentte kalan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır."

Vali Baruş, kent genelinde ağır hasarlı olduğu rapor edilen binaların gerekli önlemlerin alınmasından sonra yıkıldığını aktararak, vatandaşlara uygun kiralık ev bulmaları için yardımcı olduklarını, bunu fırsata çevirmek isteyenlere karşı da gereğinin yapılacağını bildirdi.