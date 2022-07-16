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Malatya'da 1. Uluslararası Arslantepe Satranç Turnuvası düzenlendi

16.07.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 kategoriden oluşan turnuvaya, 47 il ve 9 ülkeden 500 yarışmacı katıldı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 1. Uluslararası Arslantepe Satranç Turnuvası düzenlendi.

İlçedeki 17. yüzyıldan kalma Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yapılan turnuva, Battalgazi Belediyesince Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonunun desteği ile gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılışında konuşan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'nın ilk yerleşim yeri de olan Battalgazi ilçesinin tarihi özelliği ile dikkati çektiğine değindi.

İlçenin bu açıdan medeniyetin kalbi olduğunu dile getiren Tüfenkci, ilçedeki tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı ve yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan Arslantepe Höyüğü'ne işaret etti.

Höyüğün geçen yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındığını kaydeden Tüfenkci, "Özellikle Arslantepe'nin UNESCO tarafından tescillenmesi ile beraber Battalgazi'miz Türkiye ve dünyada da inşallah adım adım adını duyuran bir ilçemiz olacak. Bunu iyi değerlendirmek, geliştirmek lazım." dedi.

Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de spora ve gençlere verdiği önem için teşekkür ederek, "Satranç, akıl, zeka oyunu. Battalgazi'ye de bu yakışır. Her yaştan sporcumuza bu tarihi mekana gelerek oynama ve kazanma fırsatı verdikleri için Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.

- 47 il ve 9 ülkeden 500 sporcu katılıyor

Osman Güder de Malatya'nın ve Battalgazi'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına değinerek, şehri hak ettiği noktaya getirmek istediklerini söyledi.

Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle gençlere sahip çıkacaklarını vurgulayan Güder, bu amaçla düzenledikleri programlardan biri olan satranç turnuvasına 47 ilden 420 ve 9 ülkeden 80 olmak üzere toplam 500 sporcunun katıldığını belirtti.

21 Temmuz'da sona erecek turnuvanın 5 kategoride yapılacağını ifade eden Güder, her yaştan sporcunun katıldığı yarışlar sonunda derece alanlara kupa ve madalyanın yanı sıra para ödülü verileceğini dile getirdi.

Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ise turnuvaya katkı sunanlara teşekkür ederek, geleneksel hale getireceklerini anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan da turnuvaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise turnuvanın ilçenin tanıtımına katkısının büyük olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışlar başladı.

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