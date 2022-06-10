Malatya'da 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Malatya'da bir kamyonda 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Bölge Trafik uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda arama yaptı.
Ekipler, aramada gümrük kaçağı karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen, 12 bin 535 litre motorin ele geçirdi.
Sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.
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