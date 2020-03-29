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Malatya’da 2 katlı ev çöktü

MALATYA HABERLERİ  | 29.03.2020 18:08 | Son Güncelleme

Malatya’da 2 katlı metruk bir ev çöktü.Olay, Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da 2 katlı metruk bir ev çöktü.
Olay, Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Oruç Sokak’ta bulunan 2 katlı kerpiç metruk bir ev henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Çöken evin içerisinde bir kişinin olabileceği iddiası üzerine ekipler, enkazda çalışma başlatırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gelerek çalışmaları koordine eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar yaptığı açıklamada, "Oruç sokakta bir evin çöktü ihbarı üzerine olay yerine ekiplerle olay yerine geldik. AFAD ile birlikte en kaza müdahale ediyoruz. İçeride 1 kişinin olabileceği söylendi, onun için sesli dinleme yaptık. Şu anda arkadaşlar içeriye girmeye çalışıyor. Muhtarın ifadesine göre içeride kimse yok ama biz yine tüm tedbirleri alarak önce bir canlı var mı yok mu tespitinde sonra gerekeni yapacağız" diye konuştu.
Ekiplerin çöken evin enkazındaki çalışmaları devam ediyor.

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