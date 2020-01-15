YURTHABER
  4. Malatya’da 2 telefon dolandırıcılığı önlendi

Malatya’da 2 telefon dolandırıcılığı önlendi

MALATYA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Malatya’da, kendilerini Suriye veya Libya ‘da ABD askeri olarak tanıttıkları, bu ülkelerde DEAŞ’a ait 1 Milyon dolar para ele geçirdiklerini ileri sürüp, kargo parası adı altında para talep ettikleri iki ayrı olayda vatandaşların dolandırılmasının engellendiği bildirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde son günlerde teşebbüste kalan dolandırıcılık olaylarında vatandaşlarımızla sosyal medya üzerinden irtibata geçen şüpheli şahıslar “Kendilerini Suriye veya Libya ‘da ABD askeri olarak tanıttıkları, bu ülkelerde DEAŞ’a ait 1 Milyon dolar para ele geçirdiklerini, bu paraları ülke dışına çıkarmak istediklerini ancak şuan için bu paraları kullanamadıklarını parayı ülke dışına çıkarttıklarında kendilerine yardım edenlere bu paranın yüzde 30’unu vereceklerini vaat ederek vatandaşlarımızdan kargo parası adı altında para talep ettikleri anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Malatya’da, kendilerini Suriye veya Libya ‘da ABD askeri olarak tanıttıkları, bu ülkelerde DEAŞ’a ait 1 Milyon dolar para ele geçirdiklerini ileri sürüp, kargo parası adı altında para talep ettikleri iki ayrı olayda vatandaşların dolandırılmasının engellendiği bildirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde son günlerde teşebbüste kalan dolandırıcılık olaylarında vatandaşlarımızla sosyal medya üzerinden irtibata geçen şüpheli şahıslar “Kendilerini Suriye veya Libya ‘da ABD askeri olarak tanıttıkları, bu ülkelerde DEAŞ’a ait 1 Milyon dolar para ele geçirdiklerini, bu paraları ülke dışına çıkarmak istediklerini ancak şuan için bu paraları kullanamadıklarını parayı ülke dışına çıkarttıklarında kendilerine yardım edenlere bu paranın yüzde 30’unu vereceklerini vaat ederek vatandaşlarımızdan kargo parası adı altında para talep ettikleri anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu dolandırıcılık yöntemi ile Malatya’da iki ayrı olayda vatandaşların dolandırılmasının engellenerek dolandırıcıların yeni yöntemlerinin polisler tarafından deşifre edildiğinin bildirildiği açıklamada, "İlimizde meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlarımızın bu tarz dolandırıcılık olayları konusunda dikkatli ve duyarlı bulunmaları, bu kişilere asla itibar etmemeleri ve buna benzer bir dolandırıcılık teşebbüsüyle karşılaşmaları durumunda vakit geçirmeksizin “155 Polis İmdat” Hattını aramaları önemle tüm vatandaşlarımıza duyurulur" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Malatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldıMalatya Valiliği önü yaya trafiğine açıldı
Malatya’da grip salgınıMalatya’da grip salgını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Besni İlkokulu devlete yük olmadan yenilendi

Ceyhan’da Geri Dönüşüm Parkı açıldı

Ceyhan’da Geri Dönüşüm Parkı açıldı

Büyükşehir’den hafriyat atıklarıyla mücadele

Büyükşehir’den hafriyat atıklarıyla mücadele

Malatya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:09
Sabah
07:36
Öğle
12:41
İkindi
15:14
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Malatya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Bereket Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya’da kaldırım işgaline tepki

Malatya’da kaldırım işgaline tepki

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Polisin Suç Örgütü Operasyonu Kamerada

Polisin Suç Örgütü Operasyonu Kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.