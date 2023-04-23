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Malatya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesi olan Malatya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, konteyner kentte kurulan çadırda kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Sonrasında ise İnönü Üniversitesi karşısında yer alan Teknopark konteyner alanında kurulan çadırda kutlama töreni düzenlendi.

Konteynerde kalan depremzede çocuklar ve ailelerin katılımı ile düzenlenen kutlama programına Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanlığına atanan Tümgeneral Tuncay Altuğ, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Malatya Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “Dönüm noktası olarak sayılan zamanlar vardır. İçinde kahramanlık ve mücadele azmi barındıran günler ve aylar değerlidir. İşte 23 Nisan tarihi de bizim milletimizin her zaman gururla hatırladığı günlerden biridir. Bu tarih Türk milletinin istikbale emin adımlarla yürüyüşün tarihidir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve gösteriler sahnelendi.

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İmsak
04:04
Sabah
05:34
Öğle
12:30
İkindi
16:14
Akşam
19:17
Yatsı
20:40

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