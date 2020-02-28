Malatya’da 4 bin 933 ağır hasarlı bina sayısı var

Malatya Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre 6,8 Sivrice depremi sonrası ağır hasarlı bina sayısının 4 bin 933 olduğu belirtildi. Kentte depremin burduğu 5 ilçede ise acilen yıkılacak bina sayısının 306 olduğu açıklandı.

24 Ocak günü Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 şiddetindeki depremden en fazla etkilenen Malatya’da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar hakkında Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada kentte 4 bin 933 binada ağır hasar olduğunun tespit edildiği belirtildi. 8 bin 614 binada az hasarın olduğu belirtilirken, 4 kişinin öldüğü depremde Malatya’da 2 yaralının ise halen tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Depremin yıkıcı etkisinin en fazla gözüktüğü ilçeler olan Pütürge’de 2 bin 250, Battalgazi’de bin 229, Kale’de 827, Doğanyol’da 444 ve Yeşilyurt 183 olmak üzere toplam 4 bin 933 binada 9 bin 323 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Yapılan hasar tespitlerinde ise Doğanyol’da 133, Battalgazi’de 102, Pütürge’de 54, Kale’de 11, ve Yeşilyurt’ta 6 olmak üzere toplam 306 binanın ise acilen yıkılacağı açıklandı. Deprem bölgesinde bir taraftan hasar tespitlerinin sürdüğü belirtilirken, bir taraftan da depremzedelerin başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarının da karşılandığı aktarıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde şuana kadar 288 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 865 bin lira yine 2 bin 248 yıkık ve hasarlı ev sahibine ise 16 milyon 28 bin lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi. Bu 4 ilçede hasarlı evde yaşayan 608 kiracıya 1 milyon 810 bin lira yardım yapılırken, ayrıca depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira yardım yapıldığı da açıklandı. Toplamda 19 milyon 821 bin liralık nakdi yardımın yapıldığı Malatya’da, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde sıcak yemek dağıtımının da sürdüğü dile getirildi. Bölgede hasar tespiti için 55 ekip halinde 110 teknik personelin çalışmalarının da sürdüğü açıklanırken, deprem bölgelerine ayrıca 10 bin 756 eve 6 bin 909 ton kömür dağıtıldığını da kaydedildi.

Depremden bu yana bölgede 6 bin 803 yatak, 11 bin 711 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 615 hazır gıda, 51 bin 618 gıda kolisi, 18 bin 762 hijyen paketi, 4 bin 651 giyim malzemesi dağıtılırken, çiftçilere de 87 adet hayvan dağıtıldı.



