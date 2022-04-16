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Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

16.04.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 499 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi

Malatya'da, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için yapılan 499 deprem konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların anahtar tesliminde konuşan Çalık, 24 Ocak depremi sonrası Malatya'da toplamda 3,5 milyar lira yatırımla 7 bin 11 konut inşa edildiğini belirtti.

Elazığ-Malatya depreminde önce can kayıplarının sonra da vatandaşların evlerini kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Çalık şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere vermiş olduğumuz mücadelede başta Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 2020 depremi sonrası Yeşilyurt bölgesi etkinlik alanı olarak ilan edildi. Yakınca bölgesi şu anda Malatya'nın gelişmeye en müsait ve en açık yerlerinden birisi. Bu bölgede Yeşilyurt Belediyemize tahsis edilen arsayı Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar depremzedelere ev yapılması üzere TOKİ'ye teslim etti. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde Yakınca'da 499 konutumuz inşa edildi. Yeşilyurt'ta ağır hasarlı olan, evlerin hak sahibi olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak biraz zaman alsa da bugün geldiğimiz nokta hepimizi mutlu ve memnun etti. Binalarımız çok güzel, yatay mimari olarak inşa edildi. Vatandaşlarımız ağız tadıyla, huzurla ve sağlıkla otursun."

Çalık, daha sonra evine kavuşan 73 yaşındaki Fatma Aladağ ile konutu gezdi.

Aladağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek "Ben 73 yaşındayım böyle hükûmet görmedim. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

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