Malatya’da 506 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle 506 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için 117 ekip 310 iş makinesi ile çalışma yürütüyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Malatya’da kapanan mahalle yollarının açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi yoğun bir mesai harcıyor. Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde yol açma, kar küreme, kaldırım temizleme, üst geçit temizleme çalışmalarının yanı sıra tuzlama ve solisyon çalışmaları da yaptı. Kent genelinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetre, ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde olan Malatya da şuana kadar 200’e yakın mahalle yolu ulaşıma açılmasına rağmen yaşanan tipi ve fırtına nedeniyle yeniden kapanıyor.

Her yerde çalışıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkın da bilgiler verdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın bütün yollarının açık tutulabilmesi için ekiplerin canla başla çalıştığını kaydederek, "Kent merkezimizde ana caddelerimiz başta olmak üzere her yerde çalışmalarımız devam ediyor. Kent merkezimizin güneyindeki mahallelerde bu çalışmaları sık sık tekrarlıyoruz. Hastane yolları, Beylerderesi Viyadüğü, altgeçitler ve ana caddelerde tuzlama ve solüsyon çalışmalarını hiç aksatmadık. Bu çalışmalarımızı 310 iş makinesi ve araç, 1000 yakın personelle yapıyoruz. İlçelerimizde ve yüksek kesimlerde 1 metrenin üzerinde kar var. Ekiplerimiz her yerde çalışıyor. Dün gece Doğanşehir’de kapanan ve karayollarının yetişemediği Sugeçidi bölgesini ekiplerimiz açtı. Yine gece ekiplerimiz zor şartlar altında birçok hastaya ulaşmayı başardı. Yolda kalmış birçok insanın imdadına yetişti. Doğanşehir ekibimiz yoğun yağışlarda bir kaza atlattı. Can ve mal kaybımız yok. Kar berekettir, günlük yaşantımızı aksatsada olumsuz bir tablo şuan yok. Tabi açtığımız birçok yolda tekrar tekrar kapanıyor. Ekiplerimiz hem bugün, hem gece, hem de yarın çalışmalara devam edecekler. Gece demeden gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılan yollar tekrar tekrar kapanıyor

Malatya Valisi Aydın Baruş da, “Şuanda Malatya-Adıyaman yolu kontrollü bir şekilde trafiği işliyor. Darende yolumuzu kısa bir süre sonra ulaşıma açacağız. Hekimhan-Sivas yolu ulaşıma açık, Elazığ-Malatya yolu ulaşıma açık. Pütürge-Malatya kara yolu bir süre trafiğe kapalıydı. Şuan tek yönlü olarak açık. Ağır vasıtaların çıkmasına izin verilmiyor. Adıyaman Sincik yolu ile Çelikhan yolu ulaşıma kapalı. Malatya’da 506 mahalle yolu şuan ulaşıma kapalı. Ekiplerin açtıkları yollar yoğun yağışlardan tekrar tekrar kapanıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız çok zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar. Özellikle şehirlerarası yolları kullanmasınlar. Kar lastiği ve zincir tertibatı olmadan hiç çıkmasınlar” dedi.

Başkan Kızıldaş ekipleri denetledi

Öte yandan, Malatya’nın Arguvan ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. İlçe Merkezinde Arguvan Belediye ekiplerince yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, çalışmaları yerinde inceleyerek, karla mücadele çalışmasında bulunanlara kolay gelsin dileklerini bulundu.