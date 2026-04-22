Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Seyirci ile tartışan Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Kadrosunda Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen gibi isimlerin yer aldığı 'Gırgıriye Müzikali'nin, dün akşam izleyici ile buluşması bekleniyordu. İstanbul Kongre Merkezi'nde oyunu izlemeye gelen bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine sahneye çıkarak açıklama yapan Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek sahneyi terk etti ve kulise gitti.

Sanatçının ekibi tarafından yapılan açıklamada, Gezen'in sağlık sorunu yaşadığı belirtilerek oyunun iptal edildiği duyuruldu. İzleyiciler için ilerleyen günlerde yeni bir temsil düzenleneceği bildirildi.

'OYUNUN ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR'

Yaşanan olayın ardından 'Gırgıriye'nin sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "21 Nisan saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur.

Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

GÜLBEN ERGEN'DEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Oyunun kadrosundan yer alan Gülben Ergen, Müjdat Gezen'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Ergen, “Müjdat abimizi taburcu ediyoruz. Sağlık durumunu merak eden tüm izleyicilerimize, kendisinin onayı ile yazıyorum. Yarın akşam hepimiz sahnede, işimizin başında olacağız.” ifadelerini kullandı.