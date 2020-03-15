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Malatya’da Antepfıstığı dikimi

MALATYA HABERLERİ  | 15.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Malatya’nın 3 ilçesine Antep Fıstığı dikimi yapıldı.Kayısı yetiştiriciliğine uygun olmayan ve marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Gaziantep’ten temin edilen antepfıstığı anaçlarının Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince uygun görülen tarım alanlarına dikimi gerçekleştirildi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan proje uygulamasına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca.

Malatya’nın 3 ilçesine Antep Fıstığı dikimi yapıldı.
Kayısı yetiştiriciliğine uygun olmayan ve marjinal tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Gaziantep’ten temin edilen antepfıstığı anaçlarının Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince uygun görülen tarım alanlarına dikimi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan proje uygulamasına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Proje faaliyeti kapsamında, Battalgazi İlçesi Üniversite Mahallesinde bulunan araziye Gaziantep ilinden getirilen Buttum (Pistacia khinjuk Stocks) anaçları teknik personeller tarafından yer işaretlemesi yapılarak, kapama bahçe şeklinde tesis edilip dikim faaliyeti gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Antepfıstığı Anaç Fidan bedellerinin tamamı İl Müdürlüğümüz tarafından karşılanmış olup projenin devamında aşılama çalışmaları da uzman teknik personellerimiz tarafından yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında Yazıhan İlçesi Karaca Mahallesi ve Arapgir İlçesi Alıçlı Mahallesinde, üreticilerimize örnek kapama bahçe tesisi kurma faaliyetleri devam etmektedir. Proje kapsamında toplam 37 dekar alan için 870 adet anaç fidan kullanılacaktır. Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla bölgeye uygun görülen anaç ve çeşitler ile çalışmalarına devam edecektir" dedi.

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