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Malatya'da aşılama oranını artırmak için kampanya başlatıldı

16.08.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da aşılama oranını artırmak için kampanya başlatıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Aşını ol tribünlerde yerini al", "Aşını ol tabletini al" sloganlarıyla hediyeli aşılama kampanyası başlatıldı.

Hürriyet Parkı'nda düzenlenen kampanyanın açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, amaçlarının özellikle gençlerin aşıya olan ilgisini artırmak olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınıyla çok uzun süredir mücadele ettiklerini ve bunun sonucunda da vatandaşların fedakarlıklarıyla, kurallara uymalarıyla belli bir oranda başarı sağladıklarını ancak bu arada çok sayıda kişinin hastanede yattığını ya da hayatını kaybettiğini ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Şu aralar yine salgın ilimizde de ciddi bir yükselişte, bulaş açısından risk oranımız yükseldi. Dolayısıyla hastaneye düşen insan sayımızın da artması, entübe olan hasta sayımızın da artması bizi endişeye sevk ediyor. Bu salgınla baş etmenin en önemli yolları maske, mesafe ve temizlik. Tabii bir de aşı. Aşı olma bilincini toplumumuzda artırmak zorundayız. Aşılama oranlarımızı yükseltmek zorundayız. Malatya olarak dün itibarıyla birinci doz aşıda yaklaşık yüzde 66,3 civarındaydık. İkinci doz aşılamada da yüzde 49'lar civarındaydık. Amacımız bugünden itibaren başlattığımız kampanyayla birinci doz aşılama oranını artırmak. 19 Eylül'e kadar devam edecek bu kampanyada birinci ve ikinci doz aşılarını olmuş insan sayımızı artırmak istiyoruz. Malatya'nın bu aşılamadaki yüzdelik oranlarını hep birlikte yüzde 75'in üzerine çıkarmamız lazım. Yoksa bu hastalıkla baş etmemiz, salgını durdurmamız mümkün değil."

Bütün vatandaşlardan kendilerinin ve aile fertlerinin aşılanmalarını sağlamak üzere girişimlerde bulunmalarını isteyen Baruş, "Aşını ol tribünlerde yerini al", "Aşını ol tabletini al" sloganlarıyla yürütülen kampanya dahilinde aşı yaptıran 17-44 yaş arasındaki kişilere hediyeler vereceklerini kaydetti.

Vali Baruş, kampanya kapsamında kura çekimiyle 44 tablet, 144 toplu taşımada kullanılan MOTAŞ biniş kartı, 244 Yeni Malatyaspor forması hediye edileceğini sözlerine ekledi.

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