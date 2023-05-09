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Malatya’da baraka yangını: 4 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti

09.05.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da bir barakada çıkan yangında 4 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Malatya’da baraka yangını: 4 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti

Olay gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Konya’dan Bahtiyar Sokak içerisinde yaşayan yakınlarını ziyarete gelen yabancı uyruklu El Hasan Ali ailesinin kaldığı barakada ısıtıcı kaynaklı yangın çıktı.

Kısa sürede barakayı saran yangından kaçamayan 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürerek kontrol altına alırken, küçük Muhammed’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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