Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’da bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hekimhan İlçesi Yukarı Selimli Mahallesinde Covid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle, 16 Ekim Cuma günü saat 12,00’den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındığı bildirildi.

Sözü edilen mahallenin 14 gün süreyle karantina altına alınması nedeniyle mahalleye giriş ve çıkışın kapatıldığı belirtilip, mahallenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

