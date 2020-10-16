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Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

MALATYA HABERLERİ  | 16.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Malatya’da bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hekimhan İlçesi Yukarı Selimli Mahallesinde Covid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle, 16 Ekim Cuma günü saat 12,00’den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındığı bildirildi.Sözü edilen mahallenin 14 gün süreyle karantina altına alınması nedeniyle mahalleye giriş ve çıkışın kapatıldığı belirtilip, mahallenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Malatya’da bir mahalle, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.
Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hekimhan İlçesi Yukarı Selimli Mahallesinde Covid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle, 16 Ekim Cuma günü saat 12,00’den itibaren 14 gün süreyle karantina altına alındığı bildirildi.
Sözü edilen mahallenin 14 gün süreyle karantina altına alınması nedeniyle mahalleye giriş ve çıkışın kapatıldığı belirtilip, mahallenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Akçınar Eczanesi
Merkez
Kadıoğlu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
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