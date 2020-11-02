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Malatya’da caddeler yıkanıyor

MALATYA HABERLERİ  | 02.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bakım ve temizliği Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına geçen cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dâhil olduktan sonra temizlik çalışmaları titizlikle yapılan cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarına da başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile bakım ve temizliği Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına geçen cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dâhil olduktan sonra temizlik çalışmaları titizlikle yapılan cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarına da başlandı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dâhil olan caddelerden biri olan Mıhlıtut Caddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelleri tarafından temizlik sonrasında yıkama çalışması yapıldı.
Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, temizlik ve yıkama çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. Mahallelerinin temizliği konusunda daha önceden sıkıntılar yaşadıklarını belirten Özfındık, “Büyükşehir Belediye Meclisimizde Mıhlıtut caddemizin temizliği ile ilgili bir karar çıktı. Temizlik çalışmaları devam ediyor. Bugünde gece geç saatlerde mahallemizde yıkama çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ve ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum” dedi.
Sorumluluk alanlarındaki çalışmalara büyük hassasiyet gösterdiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak çalışmalarımıza ara vermeden büyük bir hızla devam etmekteyiz. Büyükşehir Belediye Meclis Kararı sonrasında sorumluluk alanımız olan 16 caddeye ek olarak 4 yeni cadde daha eklendi. Altınkayısı, Anayurt, Tecde ve Mıhlıtut caddelerinin de temizliği ve bakımı Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna geçti. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan caddelerde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Sayın Başkanımızın özellikle pandemi sürecinde temizlik konusunda daha hassas olmamız noktasında uyarıları bulunmakta. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi olarak bu süreçte temizlik konusunda daha duyarlı davranmaktayız. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı beklemekteyiz. Yaşadığımız çevreyi temiz tutalım kurallara uyalım” diye konuştu.

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