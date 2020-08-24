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Malatya’da Covid-19 denetimi sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 24.08.2020 13:02 | Son Güncelleme

Türkiye’de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının en fazla görülen iller arasında bulunan Malatya’da, maske, mesafe ve temizlik konusunda denetimler devam ediyor.İçişleri Bakanlığının, "Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" talimatı doğrultusunda ülke geneli olduğu gibi Malatya’da da "Kontrollü Sosyal Hayat" başlığı ile korona virüs denetimleri yapılıyor.Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata ve diğer yetkililer, şehir merkezinde yine Covid-19 denetimleri yaptı.Vali Aydın Baruş, korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf, vatandaş ve ticari taksi şoförlerine korona virüs ile ilgili alınan kurallara uymalarını istedi.Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında gerekli talimatlar veren Vali Aydın Baruş, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, el dezenfektanı ve maske kullanımı ile ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Türkiye’de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının en fazla görülen iller arasında bulunan Malatya’da, maske, mesafe ve temizlik konusunda denetimler devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının, "Tüm Türkiye’de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" talimatı doğrultusunda ülke geneli olduğu gibi Malatya’da da "Kontrollü Sosyal Hayat" başlığı ile korona virüs denetimleri yapılıyor.
Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata ve diğer yetkililer, şehir merkezinde yine Covid-19 denetimleri yaptı.
Vali Aydın Baruş, korona virüs tedbirleri kapsamında esnaf, vatandaş ve ticari taksi şoförlerine korona virüs ile ilgili alınan kurallara uymalarını istedi.
Denetimler sırasında esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında gerekli talimatlar veren Vali Aydın Baruş, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, el dezenfektanı ve maske kullanımı ile ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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