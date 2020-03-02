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Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 02.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Malatya'da deprem değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya'da Vali Aydın Baruş başkanlığında, 24 Ocak'taki merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, Valilikteki toplantı öncesi yaptığı konuşmada, depremin Battalgazi, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Yeşilyurt ilçelerindeki konutlarda önemli hasarlara neden olduğunu belirtti.

Depremden etkilenen 5 ilçede konutlardaki hasar tespit çalışmasıyla ilgili son durumu paylaşan Baruş, "Bunların tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Diğer ön hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca diğer illerimizden gelen takviye ekiplerle birlikte hasar tespit çalışmalarına devam edecekler ve duruma vakıf olacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların da talepleri dikkate alınarak bundan sonraki süreci yöneteceklerini aktaran Baruş, "Çevre Şehircilik ve Bakanlığımızın konutlarla ilgili hasar tespiti çalışmaları var. Diğer iyileştirme tedbirleriyle ilgili de Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz, diğer kurumlarımızın yürütmüş olduğu çalışmalar var. Bunları da tek tek ele alarak, eksikliklerimiz neler, yapılması gereken hususlar neler birlikte değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, depremin vatandaşlar üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi, bundan sonraki süreçte son durum ile ilgili yapılması gerekenler planlandı.

Değerlendirme toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, vali yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

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Aydın Baruş Deprem Elazığ Malatya Vali Aydın Baruş

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