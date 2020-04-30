YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

Malatya'da depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda hazır olacak

ANKARA HABERLERİ  | 30.04.2020 20:15 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: - "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da yıl sonuna kadar tamamlayacakları 4 bin konutu depremden etkilenen vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından Malatya'da sürdürülen çalışmaları ve diğer projeleri vali, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla istişare ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum paylaşımında, "Yaklaşık 4 bin konutumuzu inşallah yıl sonuna kadar tamamlayarak depremden etkilenen vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
Anahtar Kelimeler:
Malatya Murat Kurum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Hisarcık’ta 19 çiftçiye 250 bin ada çayı fidesi dağıtıldı

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Eski başkan Sarıbıyık hayatını kaybetti

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Badem ağaçlandırması bölge ekonomisi için umut veriyor

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Dumlupınar Kaymakamı Muhammed Yılmaz görevine başladı

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Kastamonu’da evi kumarhaneye çeviren 11 kişiye 49 bin TL ceza

Ankara Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:43
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam
19:49
Yatsı
21:18

Ankara Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Yeni Yaprak Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Hakanın Eczanesi
Yenimahalle
Aslanalp Eczanesi
Mamak
Pilül Eczanesi
Cankaya
Haşmet Eczanesi
No43
Sizin Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.