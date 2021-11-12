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Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

12.11.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan Ayşe Yıldırım, mutfakta yemek pişirdiği esnada aspiratör bir anda alev aldı.

Yıldırım, dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle mutfakta hasar meydana geldi.

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