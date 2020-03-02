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Malatya’da genel uygulama

MALATYA HABERLERİ  | 02.03.2020 12:44 | Son Güncelleme

Malatya’da yapılan genel denetimde bir gecede 9 bin 573 şahsın kontrolü gerçekleştirilirken, erek, narkotik madde, uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi.Malatya emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından kentte huzur ve güvenliği en üst seviyede tesis etmek amacıyla genel denetimler gerçekleştirildi.

Malatya’da yapılan genel denetimde bir gecede 9 bin 573 şahsın kontrolü gerçekleştirilirken, erek, narkotik madde, uyuşturucu hap ve silahlar ele geçirildi.
Malatya emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından kentte huzur ve güvenliği en üst seviyede tesis etmek amacıyla genel denetimler gerçekleştirildi. Gece boyu devam eden uygulamada, 9 bin 573 şahsın kimlik kontrolü yapılarak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Denetimlerde 37.52 gram uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap, 3 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tüfek ve 62 adet mermi de ele geçirildi.

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