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Malatya'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

29.09.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Malatya'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Malatya'da hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Günay Günay (44) idaresindeki 44 LS 299 plakalı hafif ticari araç, Yazıhan ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen B.G. yönetimindeki 44 ADA 890 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Günay ile bir kişi, hafif ticari araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, kazada ölen iki kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Malatya'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

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