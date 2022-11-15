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Malatya’da hafif ticari araç traktöre çarptı, 3 kişi yaralandı

15.11.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi'nde Mualla Bali yönetimindeki 44 ABB 420 plakalı hafif ticari araç, Arif Sönmez yönetimindeki 27 KT 551 plakalı odun yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile traktörde bulunan Özden Sönmez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Bali ise sağlık ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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