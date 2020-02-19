YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da “Halk oyunları il birinciliği yarışması” yapıldı

Malatya’da “Halk oyunları il birinciliği yarışması” yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 19.02.2020 13:55 | Son Güncelleme

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen ve okul sporları faaliyet programında yer alan “Halk Oyunları İl Birinciliği” yarışması yapıldı.Malatya Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen programına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen , Türkiye halk oyunları federasyonu yönetim kurulu üyesi Kemal Deniz, çevre illerden hakemler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından bir değerlendirme yapan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yönetim kurulu üyesi Kemal Deniz; "Bir yıl boyunca emek veren gençlerimizi bugün burada performanslarıyla seyir edeceğiz.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen ve okul sporları faaliyet programında yer alan “Halk Oyunları İl Birinciliği” yarışması yapıldı.
Malatya Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen programına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen , Türkiye halk oyunları federasyonu yönetim kurulu üyesi Kemal Deniz, çevre illerden hakemler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından bir değerlendirme yapan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yönetim kurulu üyesi Kemal Deniz; "Bir yıl boyunca emek veren gençlerimizi bugün burada performanslarıyla seyir edeceğiz. Daha öneki yıllarda, kültür ve milli eğitim bakanlığının kültürümüzün yok olmaması, yeni yetişen genç nesillerin halk oyunları bilmesi adına yaptıkları faaliyetleri, gençlik spor bakanlığımızın bünyesindeki Türkiye halk oyunları federasyonunun uhdesindedir. Bu nedenle biz, sporcularımızı, antrenörlerimizin bir yandan halk oyunu sporlarını yaptıkları anlayışı içerisinde olurken, öte yandan bin yıllar öteden gelen kültürümüzü yeni kuşaklara, yeni nesillere aktarıp, onlara öğreten bir grup olarak görüyor, böyle bir faaliyet içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilmeliyiz ki, halk oyunları sizin, hepinizin de takdir ettiği gibi 24 saat yaşam içerisinde olan yaşantılarımızı, kullanılan eşyaları, geçimini sağladığımız tarladan, bağdan, bahçeden, ticarethaneden bu taraf bütün sosyal faaliyetlerimizi içeren kültürel hadiseleri yansıtan bir durum olarak, bir spor olarak görülmeli. Bu nedenle halk oyunları gerçekten söylüyorum, milyonları ilgilendiriyor olsa da, trilyonları ilgilendiriyor olsa da futbol federasyonunun da önünde bir federasyondur. Çünkü siz, Türk milletinin, diğer toplumlardan ve devletlerden farklılıklarını ortaya koyan aktiviteleri yaşatan ve gelecek nesillere bunu taşıyan insanlarsınız" diye konuştu
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen ise; "Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Elbette gençlik ve spor bakanlığımızın konularından bir tanesi de, gençlerimizin halk oyunları faaliyetlerine yönlendirilmesi ve teşvik edilmesidir. Bizlerde teşkilat olarak, halk oyunları camiasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye halk oyunları federasyonu, Türkiye’nin geçmişten geleceğe her şeyini yansıtan bir federasyondur" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Samsunspor’a alt yapıdan taze kan

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, JÖH Taburunu ziyaret etti

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Fabrikanın bahçesine kardan ev yaptılar

Malatya Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
12:46
İkindi
15:46
Akşam
18:15
Yatsı
19:31

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Duru Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Melike Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.