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Malatya'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

18.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Saray Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu ifade edilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan E.Ç, R.Ç. ve R.Ç, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan İ.Ç, İ.Ç, Ö.Ç, S.Ç. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.

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