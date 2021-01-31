YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da iki hasta belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Malatya'da iki hasta belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

31.01.2021 19:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iki hasta belediye ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar nedeniyle mahsur kalan iki hastayı sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açmak amacıyla 400 araç ve 800 personelle çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmaları 13 ilçenin kırsal mahallelerinde yoğunlaştıran karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan 238 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kentte 718 yerleşim biriminden 266'sında ise yol açma çalışmaları sürüyor.

Karla mücadele ekipleri Arapgir ilçesinin Alıçlı Mahallesi'nde yaşayan koronavirüs hastası Bekir Bakır'ın (80) hastaneye ulaştırılması için kapalı yolu ulaşıma açtı.

Yeşilyurt ilçesinin Porga Mahallesi'nde ise diyaliz hastası Hasan Akbulut (29) rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye gitmek istedi.

Yolun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı belediye ekipleri iş makineleriyle yolu açarak Akbulut'u evinden alıp, 112 Acil Servis ekiplerinin bulunduğu noktaya götürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
12:45
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Malatya Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Dönmez Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Seda Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Başkan Gürkan’dan, karla mücadele çalışmalarına kontrol

Başkan Gürkan’dan, karla mücadele çalışmalarına kontrol

Diyaliz hastası, karlı yol açılarak hastaneye yetiştirildi

Diyaliz hastası, karlı yol açılarak hastaneye yetiştirildi

Gürkan’dan, medyanın şehrin gelişmesindeki rolüne vurgu

Gürkan’dan, medyanın şehrin gelişmesindeki rolüne vurgu

Malatya Büyükşehir Voleybol kolay kazandı

Malatya Büyükşehir Voleybol kolay kazandı

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyespor’a moral ziyaretinde bulundu

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyespor’a moral ziyaretinde bulundu

Malatya’da kapalı olan 504 mahallenin 238’i açıldı

Malatya’da kapalı olan 504 mahallenin 238’i açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.