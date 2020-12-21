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Malatya'da iki kişi bir yamaçta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

MALATYA HABERLERİ  | 21.12.2020 18:15 | Son Güncelleme

Malatya'da iki kişi bir yamaçta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Malatya'da iki kişi elleri ve ayakları bağlı halde bir yamaçta bulundu.

İddiaya göre, Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir yamaçta elleri ve ayakları bağlı halde iki kişiyi gören çoban, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ayakta durmakta güçlük çeken U.K. ile M.G. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından polise bilgi verdi.

U.K. ile M.G, iki gün önce aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan M.A'nın kendilerini darbedip, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra yamaca bıraktığını ileri sürdü.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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