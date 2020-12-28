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Malatya’da İnönü ve Özal ailelerinin mezarlarını yeniliyor

MALATYA HABERLERİ  | 28.12.2020 16:48 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan 2.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ailelerinin bulunduğu kabristanda yenileme ve temizlik çalışması başlattı.
Malatyalı olan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Malatya’da bulunan babası Hacı Reşit Bey ile oğlu Ali İzzetin ve 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın babası Mehmet Sıddık Özal’ın Sancaktar mezarlığında bulunan kabirleri Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Özal ve İnönü’nün ailelerine ait mezarlarda kırılan mermerlerin yerine yenisin yerleştirilmesi için çalışma başlatılırken, kabirlerde genel temizlik de gerçekleştirildi.
Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, Malatya’nın yetiştirmiş olduğu 2 Cumhurbaşkanları İnönü ve Özal’ın babalarının mezarlarında, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları ile bakım çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Gönültaş, Malatya’nın yetiştirmiş olduğu değerlerinde kabirlerinin yine aynı şekilde bakım ve onarımlarının gerçekleştirileceğini de ifade etti.

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