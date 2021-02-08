Malatya’da kaçakçılığa geçit yok

Malatya’da polisin çalışması sonucu gümrük kaçağı cep telefonu ile telefon aksesuarları ve oyun konsolu ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu bir şahsın Şanlıurfa’dan gümrük kaçağı cep telefonu getirerek, Malatya’da satış yaptığı bilgileri üzerine harekete geçti. Yabancı şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 10 adet yabancı meşeli oyun konsolu, 10 tane yabancı menşeli telefon kulaklığı ve 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılarak Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



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