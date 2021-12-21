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Malatya'da kar yağışı nedeniyle 15 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

21.12.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kar yağışı nedeniyle 15 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 15 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 8, Akçadağ ve Darende'de 3'er, Kuluncak'ta ise 1 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kapanan 15 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çok sayıda iş makinesiyle çalışıyor.

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