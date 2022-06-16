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Malatya'da kargo aracında gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

16.06.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kargo aracında gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

Malatya'da kargo aracında gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

Malatya'da, kargo kamyonunda gümrük kaçağı 435 kilogram tütün, 1385 paket pipo tütünü, 500 puro, 470 paket sigara ve 2 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir kargo kamyonunda arama yapıldı.

Araçtaki kontrollerde, 6 koli içinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün, 1385 paket pipo tütünü, 500 puro, 470 paket sigara ve 2 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Gönderici 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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