Malatya'da kargo aracında gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

Malatya'da, kargo kamyonunda gümrük kaçağı 435 kilogram tütün, 1385 paket pipo tütünü, 500 puro, 470 paket sigara ve 2 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir kargo kamyonunda arama yapıldı.

Araçtaki kontrollerde, 6 koli içinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün, 1385 paket pipo tütünü, 500 puro, 470 paket sigara ve 2 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Gönderici 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.



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