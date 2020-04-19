YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da kayıp kişi bahçe evinde ölü bulundu

Malatya'da kayıp kişi bahçe evinde ölü bulundu

MALATYA HABERLERİ  | 19.04.2020 23:30 | Son Güncelleme

Malatya'da kayıp kişi bahçe evinde ölü bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, bahçe evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Genç'ten (64) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Görgü tanıklarının Genç'i iki gün önce aynı mahallenin çıkışında kendisine ait kayısı bahçesinde gördüğünü belirtmesi üzerine jandarma ekipleri burada arama yaptı.

Aramada Genç, bahçe evinde ölü bulundu.

Genç'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDizideki aşk gerçek oldu!Dizideki aşk gerçek oldu!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
Anahtar Kelimeler:
Doğanşehir güncel Malatya

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Tunç Soyer, karakılçık buğday tarlasından çiftçilere seslendi

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

GES Kurmak isteyen sanayicilerin önü açıldı

Malatya Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:38
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Adafı Eczanesi
Merkez
Atayık Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya spor camiasında Mersedes Kadir üzüntüsü

Malatya spor camiasında Mersedes Kadir üzüntüsü

Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi onaylandı

Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi onaylandı

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Arapgir’de taksi şoförlerine maske dağıtımı

Arapgir’de taksi şoförlerine maske dağıtımı

Akçadağ’da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

Akçadağ’da hükümlüler tahliye edilmeye başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.