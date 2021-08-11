Malatya'da kayısı bahçesine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramuşağı Mahallesi'nde kayısı bahçesine yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını belirledi.

Bahçeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 bin 392 kök Hint keneviri, 678 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Hint kenevirlerini ektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz