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Malatya'da kayısı bahçesine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı

11.08.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kayısı bahçesine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesine Hint keneviri eken şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramuşağı Mahallesi'nde kayısı bahçesine yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını belirledi.

Bahçeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 bin 392 kök Hint keneviri, 678 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Hint kenevirlerini ektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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