Malatya'da kent protokolü depremzede aileleri yalnız bırakmadı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin ilgili kurumlarının, depremin hemen ardından verdikleri desteklerle hem merkezde hem de kırsalda yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadığını bildirdi.

Vali Aydın Baruş, depremin ilk anından bu yana her zaman ailelerin yanında olduklarını belirterek depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ile depremde Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Gazel Say (32), Yusuf Ali Say (5), Ayşe Fatma Türkmen (72) ile Mustafa Kara'nın (39) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Taziyelerde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, depremin yıl dönümünden dolayı taziye ziyaretleri yapıldı.

Gıda, giyim, kira, eşya, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, hayvanlar için yem, barınak çadırları gibi birçok kalemde depremzedelere yardımların yapıldığını aktaran Çalık, ihalesi yapılan 5 bin 24 kalıcı konutun sosyal donatılarıyla inşa sürecine girildiğini ve 525'inin hak sahiplerine teslim edildiğini ve diğerlerinin de etaplar halinde teslim edileceğini kaydetti.

Allah'tan bir daha bu felaketi vermemesini dileyen Çalık, "Ailelerimizin acılarını paylaşıyorum. Hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise depremden en çok etkilenen Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi'ni ziyaret etti.

Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, devletin yaraları kısa sürede sardığını ifade etti.

Düzyol Mahallesi'nde konut inşaatının devam ettiğini belirten Tüfenkci, "Depremin yıl dönümünde Battalgazi ilçemize bağlı Düzyol Mahallesi'ne geldik. Düzyol Mahallemiz, Malatya merkezde depremden en fazla zarar gören mahallemizdi. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla yaralarımızın sarıldığını görüyoruz. O zaman da şunu ifade etmiştik, 'Allah'a hamdolsun devletimiz güçlüdür, bu zararları karşılar' diye. Bugün gelinen nokta itibarıyla 5 bin 699 konutumuzun ihalesi yapılmış durumda. Bunların bazıları hak sahiplerine teslim edildi. Düzyol gibi kırsal mahallelerimizde oldukça konforlu ve fonksiyonlu evler inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.