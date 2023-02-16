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Malatya'da konteyner kent kurma çalışmaları devam ediyor

16.02.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya giden ekipler, konteyner kent kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van'dan Malatya'ya giden ekipler, arama kurtarma, altyapıdaki sorunların giderilmesi ve yardımların dağıtılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaraların en kısa sürede sarılması için çaba gösteren ekipler, depremzedelerin daha rahat barınma ortamına kavuşması için konteynerleri belirlenen yerlere yerleştiriyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Van'dan giden ekipler tarafından altyapısı yapılan konteyner kentte, sosyal alanlara yönelik planlamalar da gerçekleştiriliyor.

İletişimin daha iyi sağlanması amacıyla baz istasyonlarının da güçlendirildiği konteyner kentin kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Konteyner kentin kurulduğu alanda incelemelerde bulunan Balcı, görevlilerle bir araya geldi, çalışmalarında başarı diledi.

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