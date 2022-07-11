Malatya'da kontrolden çıkan otomobil gölete devrildi

Malatya'da baraj göletine devrilen otomobildeki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Yakınca Mahallesi civarında bulunan Beylerderesi göletine devrildi.

Sürücü ile yanındaki kişi, kendi imkanlarıyla göletten çıkarken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, göletteki aracı vinç yardımıyla sudan çıkardı.

