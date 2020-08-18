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Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi

MALATYA HABERLERİ  | 18.08.2020 12:35 | Son Güncelleme

Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 24 Ağustos Pazartesi gününden başlayacak şekilde mesai saatlerinde düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 24.08.2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri sabah 09.00­ - 12.30, öğlen 13.00 -17.30 olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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