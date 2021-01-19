Malatya’da küçük esnaftan alış veriş yapana ödül

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun başlattığı ‘Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık’ kampanyası sonrası bir araya gelen 200’e yakın esnafta ‘Malatya Esnaf Dayanışma Grubu’ adıyla sosyal medyada düzenledikleri çekilişle halkı yerel esnaftan alışverişe teşvik ediyorlar.

Yeni tip korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafa sahip çıkılması adına geçtiğimiz günlerde MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tarafından başlatılan ‘Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık’ kampanyası kısa sürede büyük ilgi gördü. Kampanya ile pandemi nedeniyle zor günler geçiren küçük esnafların desteklenmesi amaçlanırken, sosyal medyada bir araya gelen 200’e aşkın esnafta kurdukları ‘Malatya Esnaf Dayanışma Gurubu’ ile bu kampanyaya destek oldu.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret eden esnaflar, kampanyadan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Esnaf Dayanışma Gurubu adına konuşan Neriman Boyraz, esnaflar olarak sosyal medya üzerinde bir araya geldiklerini ve düzenledikleri çekilişlerle vatandaşların esnafa gösterdiği ilgiye teşekkür etme amaçlı hediyeler verdiklerini söyledi.

20 günlük kısa bir sürede 200 esnafa ulaştıklarını ifade eden Boyraz, “Bu süreci verimli hale getirmek için sosyal medyanın gücünü kullandık. Sosyal medya hesapları üzerinden bir araya gelip esnaf arkadaşlarımızla beraber grubumuzu daha da büyütüp birbirimiz arasında alışverişler yapıyor ve halkımıza da bu yönde alışverişini yerel esnaftan yapması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Haftalık periyotlarla sosyal medya üzerinden çekilişler düzenlediklerini kaydeden Boyraz, “Çekilişlerimizle Malatya halkını ödüllendiriyoruz. Çekilişlerimizde ücretsiz olarak haftalık, altınlar, ehliyet sürücü kursu, düğün salonu, gelinlik, kreş, dershane, dekoratif ürünler, organizasyonlar ve yemek, tatlı gibi her alanda esnaflarımızla beraber ücretsiz hediye ve hediye paketleri dağıttık” diye konuştu.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise başlattıkları kampanya hakkında bilgiler vererek, “Başlatmış olduğumuz kampanya Malatyalı hemşerilerimiz tarafından benimsendi. Malatyalılar yerel esnafımıza ve bu kampanyaya sahip çıktı. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak esnafımızı hiçbir şekilde ayrıştırmadan, Malatya’da uzun zamanlar kalabilmesi için elimizden gelen katkıyı ve desteği sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

TSO olarak hayata geçirdikleri kampanyaya esnaflarında bu tür çekilişlerle katkı sunduğunu ifade eden Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu çorbada nasıl tuzumuz olabilir diye nasıl bir katkı sağlayacağımız noktasında düşüncelerimiz var” diye konuştu.

