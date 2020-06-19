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Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

MALATYA HABERLERİ  | 19.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekipleri maske takmayanları uyarırken, maskesiz şehir merkezine çıkanlara ceza kesiyor.Dünyada etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için çaba gösterilen yeni tip korona virüs salgınıyla ilgili mücadele sürüyor.

Malatya’da maskesiz sokağa çıkanlara ceza

Malatya’da polis ekipleri maske takmayanları uyarırken, maskesiz şehir merkezine çıkanlara ceza kesiyor.
Dünyada etkili olan ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için çaba gösterilen yeni tip korona virüs salgınıyla ilgili mücadele sürüyor. Normalleşme süresiyle birlikte birçok kişi kuralları ihlal edince rakamlar hafif de olsa artmaya başladı. Ekipler, maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesiyor.
1 Haziranda başlayan normalleşme süresiyle birlikte kurallara uyulmaması nedeniyle Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı.
Malatya’da yaşanan artışla birlikte polis vatandaşları uyarıyor. Özellikle maske takmayanlara yönelik yapılan denetimlerde Valilik emirlerine uymadıkları gerekçesiyle birçok kişiye para cezası kesiliyor. Ayrıca maskesi olmayan birçok vatandaşa da maske dağıtılıyor.

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