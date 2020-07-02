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Malatya'da, MEB'in tatil kitabı "Arkadaş"ın dağıtımı başladı

MALATYA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:43 | Son Güncelleme

Malatya'da, MEB'in tatil kitabı "Arkadaş"ın dağıtımı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabının Malatya'da dağıtımına başlandı.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan Gazi İlkokulu'nda düzenlenen törende, 2. ve 4. sınıf öğrencilerine kitapları teslim edildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan kitapların dağıtımını kent genelinde yapacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini elden bırakmadan ve yoğunluk oluşturmadan dağıtıma başladıklarını aktaran Tatlı, şöyle devam etti:

"Belli sayılarla ve okul müdürlüklerinin vereceği randevuyla velilerimiz ve öğrencilerimiz okullarına gelip kitaplarını alacak. Bu etkinlik kitaplarımız, çocuklarımızın okuldan uzak olduğu sürede okul kokusuyla yaşamaları için hayata geçirildi. Bugün de hem Ankara'da hem Malatya'da kitapların dağıtımına başlandı. Kitaplar çocuklarımızla buluşacak. Çocuklar okullarla buluştukça kitaplarda çocuklarla buluştukça dünya daha güzel olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Etkinliğe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

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