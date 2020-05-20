YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da memurlar kan bağışı yaptı

Malatya’da memurlar kan bağışı yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 20.05.2020 14:30 | Son Güncelleme

Malatya’da Memur Sen üyeleri kan bağışında bulundu.Memur Sen Malatya İl Temsilciliği üyeleri, yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay’ın "Kan ver hayat kurtar" çağrısına ‘İyilik kanımızda var’ diyerek destek verdi.“Memur Sen her zaman ülkesinin emrinde “Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapılan bağış organizasyonu ile ilgili açıklama yapan Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, sendikalarına bağlı üyelerin kan vermelerinin önemini dile getirdi.

Malatya’da memurlar kan bağışı yaptı

Malatya’da Memur Sen üyeleri kan bağışında bulundu.
Memur Sen Malatya İl Temsilciliği üyeleri, yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay’ın "Kan ver hayat kurtar" çağrısına ‘İyilik kanımızda var’ diyerek destek verdi.

“Memur Sen her zaman ülkesinin emrinde “
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapılan bağış organizasyonu ile ilgili açıklama yapan Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, sendikalarına bağlı üyelerin kan vermelerinin önemini dile getirdi. Söylemez yaptığı açıklamada, “İlk önce, ’Evde kal, hayatta kal’ ve ‘ İyilik kanımızda var’, ‘Kan ver hayat kurtar’ çağrılarına kulak tıkamadık. Bu gün Malatya Memur Sen olarak kan kampanyasına destek verdik. Bu bağış diğer üyelerimize kardeşlerimize örnek olması açısından önemli bir başlangıç olacak. Biz Memur Sen olarak Ülkemize ne zaman bir sıkıntı olursa ve merhamet sen olduğumu ispat ediyoruz” ifadelerini kulandı.
Söylemez, “Sendika üyeleri olarak 150 ünite kan bağışında bulunacağız. Korana virüs nedeniyle kan ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kan stoklarımızda sıkıntı var demesi üzerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, harekete geçirmiş ilk kan bağışı kendisi yaptı, 81 ilde Memur Sen Başkanları birilerine meydan okuyorlar ve kan bağışında bulunuyorlar. Kardeş sendikamız olan Hak İş Hizmet İş Sendikasına buradan meydan okuyoruz. Bünyamin Geleri Başkanım size meydan okuyoruz biz kan bağışında bulunduk sizlerde bekliyoruz” dedi.
Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geneli ise “Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez’in çağrısına destek veriyoruz ve kardeş sendika olarak en yakın zamanda bizde kan bağışında bulunacağız” şeklinde konuştu.

“Malatya’mız her zaman olduğu gibi ilklere imza attı”
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu da, “Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ve yönetim kuruluna üyelerine teşekkür ediyorum. Korana virüs nedeniyle kan stoklarımızda azalma olmuştu. Hastalarımızın kan ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelinmişti. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık çağrısı üzerine kan bağışı yapıldı. Malatya’mız ilklere imza attı. Kan bağışla çağrısına ses verdi. Duyarlı vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Kan bağışla hayat kurtar diyoruz” diye konuştu.

Malatya’da memurlar kan bağışı yaptı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Malatya Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:05
Öğle
12:28
İkindi
16:20
Akşam
19:42
Yatsı
21:16

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Anıl Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Tarık Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Malatya’da yaşlılar ikinci kez sokağa çıktı

Malatya’da yaşlılar ikinci kez sokağa çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.