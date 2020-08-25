YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da “Narkotik Uygulaması” baskını

Malatya’da “Narkotik Uygulaması” baskını

MALATYA HABERLERİ  | 25.08.2020 11:38 | Son Güncelleme

Malatya’da “Narkotik Uygulaması” kapsamında metruk binalar, park ve kafeler denetlenip, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 10 kişi de yakalandı.Narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden ya da tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde polis çalışma gerçekleştirdi.

Malatya’da “Narkotik Uygulaması” kapsamında metruk binalar, park ve kafeler denetlenip, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, toplam 10 kişi de yakalandı.
Narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden ya da tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde polis çalışma gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişiler üzerinde, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen kişiler üzerinde “Narkotik Uygulaması” kapsamında Malatya genelinde uygulama yapıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, Malatya merkezinde belirlenen 8 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Narkotik suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.
Narkotik Metruk Bina Uygulamasında 35 metruk bina kontrol edildi.
Narkotik Park Uygulamamasında 12 park kontrol edildi. 120 şahıs üzerinde gerekli arama ve sorgulamalar yapıldı.
4 kafe içerisinde eş zamanlı yapılan çalışmalar sonucunda, 3,43 gram Metamfetamin, 0.49 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 36.77 gram Esrar maddesi, 11 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca kafelerde yapılan aramalarda ruhsatsız alkol satışı, ruhsatsız canlı müzik, kapalı alanda sigara içilmesi ve uyuşturucu madde kullanımından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gerekli işlemler yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:43
Öğle
12:34
İkindi
16:16
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Adafı Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.